Festival 2022: nella notte spuntano nella città dei fiori le targhe di #SanremoTattico (Foto)

Quali sono i luoghi del festival? L’Ariston, certo, il Casinò e il Palafiori ma… ogni angolo della città a Sanremo parla di musica, cantanti e canzoni! Ecco perché stamattina Sanremo si è svegliata invasa da decine di targhe arancioni e irrituali per segnalare un nuovo bislacco itinerario dedicato agli appassionati della kermesse, tra i luoghi ‘tattici’ del Festival della Canzone Italiana.

C’è la panchina dove ‘Cavallo Pazzo’ scopre che “questo festival è truccato e lo vince Fausto Leali” o l’angolo buio in cui Amadeus ha ritrovato il povero Bugo a Sanremo 2020. Ci sono i luoghi più iconici, come la statua di Mike Bongiorno, o dimenticati vicoli ai margini del centro. Miti, leggende e storie troppo belle per essere vere, portate per le strade della città dal team di ‘Cavar, l’Aperitattico’: un nuovo aperitivo made in Liguria, irriverente e fuori dagli schemi.

“Vogliamo raccontare la storia del Festival dal nostro punto di vista – spiegano quelli di Cavar – e svelare il lato tattico della kermesse, fatto di gaffe, episodi iconici e straordinari gesti di spettacolo”. Storie vere o verosimili, per divertirsi con la storia del Festival e regalare alle migliaia di appassionati oggi in città un angolo diverso per i loro selfie.