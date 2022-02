72° Festival di Sanremo: con Roberto Saviano l’Ariston omaggia le vittime di Capaci e via D’Amelio (Foto)

Trent'anni fa le stragi di Capaci e via D'Amelio, pagine buie della storia d'Italia. Il Festival di Sanremo ricorda Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, ma anche tutte le persone che hanno perso la vita in quegli attentati, e lo fa con la partecipazione di Roberto Saviano.

"Ricordando Falcone e Borsellino non proviamo nostalgia, ma riportandoli al cuore li rimettiamo in vita. Sono simbolo di coraggio, la loro storia è quella di chi sceglie sapendo di rischiare" ha spiegato Saviano nel suo monologo.

Per l'occasione la scelta di ricordare anche la storia della 17enne Rita Atria, testimone di giustizia seguita da Borsellino che decise di suicidarsi in seguito alla strage di via D'Amelio.

"Ogni volta che non scegliamo, lo facciamo perché abbiamo paura - ha aggiunto Saviano - non scegliere non significa restare in sicurezza, ma questo silenzio finisce per favorire le mafie e lasciare soli tutti quelli che provano a contrastarle".