Ritardo compensi per il lavoro in occasione del Festival del 2021, Silp Cgil – Uil Polizia: “È inaccettabile!”

“L’impegno profuso in ogni occasione dagli uomini e dalle donne della Polizia di Stato nella nostra provincia non è mai venuto meno, seppur obbligati ad operare in condizioni restrittive che hanno accresciuto il livello di difficoltà, complice la situazione pandemica. I servizi svolti con dotazioni organiche sempre minori, ed i fenomeni da fronteggiare nel nostro complesso territorio, come i flussi migratori, la lotta alla criminalità e la sicurezza sanitaria, non hanno certamente impedito, anche in occasione dell’attuale edizione del Festival di Sanremo, di contribuire al mantenimento dell’ordine pubblico con grande spirito di sacrificio”.



Ad intervenire sollecitando il Ministero dell’Interno è la Segreteria Provinciale Imperia della Silp Cgil – Uil Polizia che continua: “Appare necessario, però, sottolineare che, ancora una volta, i Poliziotti subiscono un trattamento non consono allo sforzo loro richiesto: la Segreteria Nazionale della scrivente Federazione, proprio questa mattina, è intervenuta con una nota di protesta per sollecitare gli inspiegabili ritardi per i quali ancora oggi, e a distanza di un anno, i colleghi non abbiano percepito i compensi per il lavoro straordinario per i servizi di ordine pubblico svolti in occasione del Festival del 2021. Il Silp ritiene inaccettabile tale ritardo ed ancora una volta deve rimarcare l’assenza di attenzione per i Poliziotti della provincia di Imperia”.