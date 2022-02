Sanremo 2022: Mahmood e blanco, Elisa e la Rappresentante di Lista, ecco il podio degli esperti Sisal dopo l’esibizione di tutti i cantanti

Dopo l’esibizione di tutti i cantanti in gara, la classifica degli esperti di Sisal conferma Mahmood e Blanco (2.00) come i favoriti alla vittoria finale del 72° Festival di Sanremo tallonati però da Elisa (2,50) che ha vinto la seconda serata ed è prima nella classifica provvisoria e La Rappresentante di Lista (9.00).

Al quarto posto si conferma la rivelazione della prima serata Dargen D’amico (12.00) a pari merito con Emma (12.00) che si è ripresentata sul palco del Teatro Ariston con la sua Ogni volta è così diretta da Francesca Michielin.

A seguire il veterano Gianni Morandi (16.00) e in sesta posizione un terzetto composto da Ditonellapiaga in coppia con Donatella Rettore (20.00) che fanno un gran passo in avanti in classifica, Irama (20.00) e il giovane Sangiovanni (20.00).

A metà classifica troviamo Massimo Ranieri (25.00), l'artista napoletano in gara con Lettera al di là del mare seguito da Achille Lauro (33.00) e Fabrizio Moro (33.00).

Dalla 14° alla 16° posizione un terzetto composto dal cantautore napoletano Giovanni Truppi (50.00), Noemi (50.00) e Rkomi (50.00), all’esordio al Festival di Sanremo con il brano Insuperabile.

Tra i meno favoriti alla vittoria e in coda alla classifica troviamo Aka 7even (66.00) Matteo Romano (66.00), gli outsider Highsnob e Hu (66.00) Michele Bravi (66.00), Le Vibrazioni (100.00), Giusy Ferreri (100.00), l’icona della musica italiana Iva Zanicchi (100.00) Yuman (100.00), Ana Mena (150.00) e Tananai (150.00).

Sabato sera verrà assegnato anche il Premio della Critica. Lo scorso anno trionfò Willie Peyote, con il brano Mai dire mai (La locura). I quotisti Sisal vedono per quest’anno favorito Giovanni Truppi (2,25). Il cantautore e polistrumentista precede Massimo Ranieri (3,50), Elisa (4,50) e Mahmood e Blanco (4,50).