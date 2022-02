72° Festival di Sanremo, Dargen D’Amico: “Il mio brano è un invito a fottersene delle paure dentro di noi”

Con “Dove si balla” Dargen d’Amico è quasi sul podio del 72° Festival di Sanremo. Quarto posto per il cantante rapper di Milano, che per la prima volta sale sul palco dell’Ariston.

“Sono molto soddisfatto della classifica, in piccola parte perché so che verrà ribaltato tutto. E' stato emozionante tornare su un palco”.

Il brano, nato tra la seconda metà di ottobre prima metà di novembre, e poi inviato a Sanremo molto tardi è nato di conseguenza al ritorno dell’emergenza: "Ho deciso di trovare una valvola di sfogo di tutto ciò che si era accumulato nei 32 mesi passati. Il mio è un progetto di dimensioni ridotte, che funzionava per il richiamo magnetico tra dischi ed eventi live. Con la pandemia si è interrotto. Cercavo quindi un’occasione per ripartire con la scrittura e devo dire che venuta con la canzone".

E aggiunge: "Il testo è un invito a fottersene delle paure che abbiamo insite in noi, non dobbiamo avere delle limitazioni, più che altro quelle mentali. E' un invito che mi facevo anche a me stesso".

"Le discoteche? Sì alla riapertura se seria"

Il testo parla proprio di muoversi e ballare, cosa che non si è potuta fare per diversi mesi per via della pandemia: "Sono contento della riapertura se c’è una seria progettualità. Se si riapre per poi richiudere, si fa più male che bene. Alcuni locali piccoli sarebbero poi costretti a chiudere definitivamente".

La cover sarà con “La bambola” di Patty Pravo

La cover che presenterà il “cantautorapper” sarà “La Bambola” di Patty Pravo. "Cercavo un brano che fosse difficile da portare su quel palco. Quello che ho fatto è stato rileggere una parte della narrazione con una chiave moderna, del 2022".

Il disco in uscita "Nei sogni nessuno è monogamo"

L'artista ha anche rivelato il nome del suo prossimo disco, ma resta "Si chiamerà Nei sogni nessuno è monogamo', avevo molto cose da dire, ma non ci sono collaborazioni".

Fantasanremo: "Non toglierò gli occhiali"

Punteggio basso sul Fantasanremo per Dargen d'Amico soprattutto per la scelta di tenere gli occhiali da sole che gli fa perdere cinque punti ogni sera: "In realtà ho fatto delle cose, ma non toglierò gli occhiali"