Sabato prossimo il comune di Bordighera celebra i 55 anni del Centro Sub Riviera dei Fiori

Il Comune di Bordighera organizza la festa di compleanno dell’Associazione “Centro Sub Riviera dei Fiori”, realtà attiva sul territorio dal 1970. L’evento si terrà sabato alle 17:30 al Palazzo del Parco – Sala Rossa. La serata sarà dedicata a valorizzare l’impegno dei soci e dei volontari che, nel corso dei decenni, hanno promosso la cultura del mare, la conoscenza dell’ambiente sottomarino e la tutela dei fondali attraverso attività didattiche e iniziative di salvaguardia.

Ospite dell’incontro sarà il biologo marino e istruttore subacqueo Sergio Cotta, che presenterà “Immagini e parole da Capo Mortola a Capo S. Ampelio”, un viaggio attraverso i punti più affascinanti della nostra riviera, oggi tra le mete più apprezzate dal turismo subacqueo. Il C.S.R.F. nasce a Sanremo il 27 ottobre 1970 con l’obiettivo di promuovere lo sport subacqueo in tutte le sue forme. La prima sede sociale si trovava in Piazza Bresca 20, per poi trasferirsi in Via Visitazione 1 e successivamente, dal gennaio 1983, a Bordighera in Via Febo 10 bis. Dal 1999 al 2022 l’associazione ha avuto sede in via Privata Firenze 1, mentre dal 2022 opera nel Porto di Bordighera presso lo Yacht Club Sant’Ampelio.

Fin dalla fondazione, il centro ha individuato tre obiettivi fondamentali: creazione di una scuola per sommozzatori sportivi, installazione di una camera iperbarica in provincia di Imperia e la realizzazione di un parco sottomarino in zona Aregai. Il primo corso federale per sommozzatori sportivi si svolse dall’11 maggio al 25 luglio 1971, sotto la supervisione del commissario esaminatore Cav. Duilio Marcante, Direttore del Centro Didattico Federale F.I.P.S. (oggi F.I.P.S.A.S.).