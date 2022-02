Sanremo: con il Progetto Sci, giornate sulla neve a Limone per gli studenti dell'Istituto Ruffini Aicardi

In questi giorni, precisamente un gruppo di studenti dell'Istituto Tecnico Turistico e Sociosanitario di Sanremo si è recato a Limone Piemonte per le attività legate al Progetto Sci. Con loro erano presenti le professoresse Silvia Borga e Katia Renda che hanno detto: "Questa iniziativa è stata organizzata nei minimi dettagli per il rispetto dei protocolli di sicurezza antiCOVID 19, sia per quanto riguarda i trasferimenti in pullman, sia il soggiorno con formula mezza pensione all’Hotel Tripoli di Limone, sia le attività giornaliere sulle piste, compresi i pranzi in baita".



"I ragazzi hanno potuto sciare per le intere tre giornate, sempre assistiti dai maestri di sci e sono state organizzate anche attività serali come la serata sulla pista di pattinaggio, la ciaspolata e un incontro con guide alpine che hanno illustrato le regole per la sicurezza in montagna. - hanno aggiunto - La proposta di questi tre giorni in montagna ha riscosso successo tra gli studenti dell’istituto turistico e sociosanitario ed è stata estesa anche ad un gruppo di ragazzi dell’alberghiero, come facciamo in genere per le varie attività sportive”.



Il professore Tiziano Rodigari ha sottolineato come si sia trattato di: "...Una interessante iniziativa, tra l’altro svoltasi in bellissime giornate di sole, che ha permesso ai ragazzi di ritrovarsi e socializzare, nonostante le limitazioni del momento. Voglio ricordare, comunque, che oltre allo sport sulla neve, il Gruppo Sportivo dell’istituto organizza altre attività, avvalendosi della collaborazione di istruttori qualificati, come ad esempio le giornate al Golf Club di Castellaro, il baseball al campo di Pian di Poma e le Giornate di Rafting a Demonte. Inoltre, come docente di Scienze Motorie, ci tengo a riferire che il completamento del nuovo plesso scolastico di Valle Armea ha dotato la nostra scuola anche di adeguati impianti sportivi per le attività curriculari di educazione fisica".