Podomedica: centro podologico specializzato di Sanremo, ha attivato un nuovo servizio di telemedicina

In questo periodo in cui, a causa del Covid 19, effettuare delle visite specialistiche è diventato più difficile, ed Podomedica ha attivato un servizio di telemedicina per andare in contro alle esigenze dei pazienti che provengono da varie zone d’Italia, ma anche di quelli locali, che preferiscono mantenere un distanziamento sociale.

Le visite si possono effettuare accedendo al sito del centro: www.podomedica.it i pazienti vengono messi in contatto diretto con i podoiatri specializzati del centro, che forniscono i consigli per risolvere le problematiche esposte. “Oltre al servizio di telemedicina, per andare in contro alle esigenze dei pazienti abbiamo attivato un servizio whatsapp - spiega il dottor Avagnina, responsabile del centro - ed è sufficiente inviare un breve messaggio al numero +39 3495256922. I nostri esperti vi daranno una risposta sulla possibilità di effettuare una visita o in alternativa una soluzione immediata alla problematica esposta. In questo modo possiamo assistere i nostri pazienti, tutelando la loro salute e andando in contro a chi, come gli anziani, ha difficoltà motorie".

Il Dott. Avagnina riceve anche su appuntamento a Sanremo, in Corso Matuzia, 13 contattando il numero: 0184541444.