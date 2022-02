'La città vista dai bambini', i piccoli del Nido d’Infanzia ‘Raggio di Sole’ in giro per Sanremo

Il territorio di Sanremo visto con lo sguardo dei cittadini più piccoli, tra natura, arte, mare e musica. È quello che è successo ai piccoli del Nido d’Infanzia ‘Raggio di Sole’.

“I bambini sono il nostro futuro - spiegano le educatrici dell'asilo - e attraverso i loro occhi leggiamo la curiosità e lo stupore con cui si può ‘guardare’, sempre privi di giudizio e di polemica. Guardano il mondo ogni giorno come se lo vedessero per la prima volta, con la meraviglia di chi è puro e pieno di speranze. L’invito a tutti noi adulti, qualsiasi siano le nostre professioni, ideologie, culture, ruoli….è quello di guardarci intorno con gli occhi puri dei bambini, per riuscire a vedere le cose come dovrebbero essere”.