Bordighera: approvato il quadro economico per l'intervento di consolidamento della parete rocciosa in via Cornice dei Due Golfi

La Giunta bordigotta ha approvato il quadro economico per i lavori di intervento al consolidamento della parete rocciosa in via Cornice dei Due Golfi, in corrispondenza dell'incrocio con via Cactus.

Viste le segnalazioni in merito allo stato di pericolosità per il possibile distacco del materiale dalla parete rocciosa a margine della strada è stato possibile, dopo sopralluoghi, accertare la necessità di interventi urgenti al fine di mettere in sicurezza la zona e garantire la transitabilità del traffico. La spesa prevista è pari a 45mila euro.