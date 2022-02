La prima puntata del 72° Festival è l'evento più visto di sempre sul web dall'avvio della misurazione Auditel

La prima serata di Sanremo ha registrato 1,2 milioni di visualizzazioni (+37% rispetto allo scorso anno), con un ascolto nel minuto medio di 208 mila device collegati durante la diretta. In termini di ascolto digitale, esclusi gli eventi sportivi, è l’evento più visto in diretta streaming dall’avvio della misurazione Auditel Online (12 maggio 2019). Crescono di oltre il 100% le visualizzazioni dei contenuti on demand su RaiPlay (874 mila).



Sui social, è l’evento tv più discusso in Italia della stagione in corso e la prima serata del Festival più commentata di sempre. Le interazioni complessive sono state 5,7 milioni, con una crescita del 43% rispetto al 2021.



In particolare, cresce il dato relativo a Instagram con 2 milioni 300 mila interazioni (+42%) e quello relativo a Facebook con 836 mila interazioni (+138% vs 2021). Su YouTube l’aumento di interazioni è del 94 per cento (64,9 mila), mentre su Twitter è del 26%, con 2,6 milioni.



Il picco delle interazioni social (17,8 mila) si è registrato alle 22.46 quando sul palco dell’Ariston è apparso Matteo Berrettini.

La curva della diretta streaming di Rai1 registra il picco alle 22.24 durante l’esibizione dei Måneskin, con 281.420 device collegati nel minuto.