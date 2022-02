Sanremo: venerdì prossimo, la cantautrice e produttrice italo-australiana presenta il suo singolo ‘Per chi (without you)’ al Victory Morgana Bay

Venerdì 4 Febbraio all’evento “Sanremo On” che si terrà al Victory Morgana Bay di Sanremo, Gisella presenterà il suo nuovo singolo in uscita il 14 febbraio, “Per chi (Without You)”. L’evento è organizzato dal presidente Gino Foglia dell’ACS (Associazione Centro Spettacolo).

​​Gisella torna quindi a cantare in Italiano con una ballata, una cover del famoso brano “Without You” del 1972 di Nilsson, cantautore americano, portata al successo nel 1994 da Mariah Carey.

Non è un caso che il brano esca poi il 14 febbraio: Gisella lo ha reinterpretato per regalare e condividere l’amore in musica nel giorno degli innamorati, San Valentino.

«In un periodo di astio, tristezza, insoddisfazioni personali, l’unica certezza intorno a noi è l’amore, riabbracciare l’amore ed il suo potere. Se abbiamo l’amore, l’amore stesso ci aiuterà a combattere ogni giorno. Share the love …condividiamo l’amore perché l’amore vincerà su tutto!» Gisella Cozzo.