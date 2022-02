Diano Marina: continuano anche nel 2022 i viaggi letterari de ‘I lettori selvaggi’

Proseguono gli incontri virtuali del gruppo di lettura “I lettori selvaggi” nato lo scorso anno grazie alla passione per i libri e la lettura di Marta Dolmetta, frequentatrice abituale della Biblioteca di Diano Marina, che ha fatto incontrare appassionati del libro di tutta la provincia.



Il primo romanzo oggetto di lettura e discussione del 2022 sarà “Sulla riva del mare” di Abdulrazak Gurnah, premio Nobel per la Letteratura 2021, che partendo dal sultanato di Zanzibar affronterà i temi della memoria, della partenza e della tragica eredità coloniale. Il gruppo vuole dare l’opportunità a tutti di esprimere le proprie impressioni e riflessioni, offrendo la possibilità ai partecipanti di commentare e di proporre a loro volta delle letture di ispirazione per tutti. Lo scorso anno ha portato i partecipanti a “visitare” diverse realtà: partendo dalla mitica San Pietroburgo dostoevskijana toccando tutti i continenti e con un'attenzione particolare e approfondimento dedicato ai premi Nobel del passato e del presente e agli esordi letterari dei più affermati narratori contemporanei.

Gli incontri mensili, organizzati in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Diano Marina, si svolgeranno su piattaforma digitale con il supporto della Biblioteca Civica che è possibile contattare per informazioni all’indirizzo di posta elettronica bibliodiano@istitutostudiliguri.191.it o telefonicamente al numero 0183 496542 nei giorni di martedì (10-18), mercoledì (9-14) e giovedì (13-18)