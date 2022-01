Il sindaco Biancheri dà il benvenuto al 72° Festival di Sanremo: “Sia l’edizione della ripartenza, ho fiducia” (Foto)

È il giorno del via al Casinò di Sanremo. Nella sala stampa del 72° Festival il sindaco Alberto Biancheri ha dato il benvenuto alla Rai e ai giornalisti che seguiranno da vicino la kermesse.



Un’edizione che sa di ritorno a una semi normalità dopo il 2021 forzatamente ‘silenziato’. “Il mio primo ringraziamento va ad Amadeus - ha dichiarato il sindaco Biancheri - riflettevo in queste settimane sulle ultime edizioni del Festival che sono state molto complesse senza dimenticare quella del 2020 che è stata quella più partecipata da tutta la città con il palco in piazza Colombo, un momento di grande lavoro per tutti, una volta che avrebbe dato la possibilità di lavorare anche per le edizioni a venire”.

“Ora siamo in una situazione difficile - ha proseguito Biancheri - quello dell’anno scorso è stato il Festival delle restrizioni e Amadeus ha avuto molto coraggio. Quello di quest’anno sarà della gioia, della ripartenza e ho sentito di nuovo l’atmosfera festivaliera in città, c’è voglia di ripartire. Abbiamo con noi vaccini e green pass che ci consentono di fare cose. C’è voglia di ripartire rispettando le regole e facendo un grande lavoro. Ci sarà massima attenzione alle regole. Se ho ansia? Sì, ma mi dà fiducia. Grazie al senso civico le cose andranno al meglio”.

“Quest’anno la sala stampa torna al Casinò ed è una scelta consapevole della Rai - ha proseguito Adriano Battistotti, presidente del Cda del Casinò di Sanremo - mi piace pensare che a contribuire a questa scelta abbiate partecipato anche voi giornalisti con i commenti lusinghieri per la nostra sede”.

Infine l’assessore alla Cultura del Comune di Sanremo, Silvana Ormea, ha ricordato la mostra allestita nel ricordo della grande Milva: “Al Casinò avremo una serie di abiti e accessori che la figlia di Milva ha donato, verranno poi presentati in primavera al museo ‘Rossini’ di Pesaro e poi al ‘Franco Parenti’ di Milano dove saranno offerti all’asta”.