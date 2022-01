Sanremo: "Oltre il Festival" a Villa Nobel, i progetti di ciclovie e cammini tra Piemonte e Liguria per unire montagna e mare

Architettura del paesaggio, tutela e valorizzazione dell’ambiente anche in chiave turistica, sono questi gli argomenti al centro di ‘Oltre il Festival', a Villa Nobel, a Sanremo. Un congresso organizzato da AIAPP (associazione italiana architettura del paesaggio).

Sulla provincia di Imperia sono molti gli ambiti di intervento. In particolare spiccano i progetti “ciclovia e cammino delle Alpi del Mediterranee” ma anche il bypass sulla ciclabile tra Cipressa e Costarainera, così come il Santuario Pelagos.





CICLOVIA E CAMMINO DELLE ALPI MEDITERRANEE - Un progetto presentato dal consorzio turistico Conitours e che interessa Piemonte Liguria e regione PACA in Francia. Due studi di fattibilità pronti per accedere ai fondi Alcotra con progetti che mirano a creare una offerta turistica e una infrastruttura che unisca, attraverso i sentieri già esistenti, tramite l'Alta via del Sale e la pista ciclopedonale, gli oltre 30 comuni di questi territori. Due differenti modalità di fruizione, in bici o a piedi, una mappatura che permetta percorsi a tappe, portando le persone a vivere un territorio unico che collega le montagne con il mare. Due progettualità all’insegna del turismo sostenibile che guardano al successo dei modelli forniti dal Cammino di Santiago e dalla Via Francigena. Piemonte, Francia e Liguria possono essere unite concretamente andando oltre ai campanilismi delle singole amministrazioni che non interessano al turista. Chi vuole percorrere questi 'Cammini' vuole poter attraversare un percorso che sia suggestvo da un punto di vista naturalistico ma che offra anche ricchezza e varietà per cultura, storia ed enogastronomia. L'idea del consorzio è di ambire a strutturare qualcosa che oggi in realtà esiste già ma che potrebbe offrire molto di più.

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DE TRATTO TRA CIPRESSA E COSTARAINERA - L’opera principale presentata dal sindaco di Cipressa, Filippo Guasco insieme all’ingegnere Tiziano De Silvestri e all’architetto Anna Sessarego che è anche presidente dell’AIAPP. L’obiettivo di questo progetto prevede in tempi brevi la realizzazione di un bypass sulla pista ciclabile con un nuovo percorso che si affianchi all’attuale galleria di 1,8 km. Entrambi i percorsi coesisteranno ma il nuovo tratto sarà alla luce del sole, fronte mare e soprattutto con collegamenti mirati ai paesi. Il progetto inoltre prevede anche la realizzazione di ulteriori opere a compendio come 150 posteggi. Manca ancora un piccolo tratto per arrivare a San Lorenzo al Mare e Costarainera. La speranza degli amministratori è che Regione Liguria faccia la sua parte finanziando questo tratto. PELAGOS - Il cammino ideale tracciato dal percorso si è chiuso sul Santuario dei Cetacei, Pelagos e sui cetacei che lo popolano. Un argomento trattato dalla dott.ssa Sabina Airoldi, direttore del Cetaceon Sanctuary Research - Istituto Tethys. L'intervento ha evidenziato come oltre all'importante ricchezza di questo patrimonio naturalistico sia anche valore aggiunto alla attrattività del territorio. La valorizzazione che guarda al turismo emozionale ed esperienziale e quindi quale migliore opportunità se non quella di poter incontrare in mare, nel loro ambiente, delfini e capodogli. Una fortuna a pochi metri dalla costa dove si registra un'altissima concentrazione di questa popolazione.

La conferenza odierna ha visto la partecipazione dell’assessore all’ambiente del comune di Sanremo, Lucia Artusi che ha portato i saluti de sindaco Alberto Biancheri portando all’attenzione dei presenti anche il ‘caso’ Sanremo e i progetti di valorizzazione ambientale posti in essere in questi anni per una offerta turistica che punta a unire mare e monti. "Stiamo cercando di rendere Sanremo un esempio a 360 gradi. L'impulso è stato dato dalla pista ciclabile che sono 20 anni che c'è ed è quindi indispensabile oltre che innovarla, valorizzarla sempre più. Abbiamo la fortuna di essere all'interno del santuario dei Cetacei e di avere un entroterra totalmente da recuperare e che stiamo recuperando con progetti importanti dove saremo capofila per il recupero in chiave Outdoor" - ha detto Lucia Artusi. In rappresentanza di Regione Liguria è intervenuto in streaming l’assessore Marco Scajola. "Come Regione vogliamo essere presenti. Quella di oggi deve essere prima tappa verso un percorso di confronto più costante. Se penso al paesaggio penso al lavoro che stiamo concludendo in consiglio regionale l'approvazione del Piano Territoriale Regionale che in Liguria manca dal 1997. - ha ricordato Marco Scajola - Noi l'abbiamo affrontato nel 2019, con dei confronti sul territorio coinvolgendo il mondo interessato in questo grande progetto che tocca la programmazione dalle coste, alla città e all'entroterra. Una pianificazione da Ventimiglia a Sarzana in un'ottica di tutela del territorio e il coraggio di riqualificare e investire sul territorio. Il PTR sarà approvato definitivamente a fine febbraio e poi ci saranno gli iter ulteriori perché sebbene sia un atto amministrativo abbiamo l'ambizione che possa essere di estrema utilità per la Liguria in ottica del migliore utilizzo delle risorse del PNRR".