Musica: nel cuore storico di Sanremo nascono le “Rivoluzioni nascoste” firmate Cafiero & Co., prendono vita i pensieri chiusi in casa durante il lockdown (Video)

Dare voce ai pensieri chiusi in casa durante il lockdown. Nasce così l’album “Rivoluzioni nascoste”, opera prima firmata Cafiero & Co., progetto cantautorale di Luigi Arieta e Diego Pignotti che affonda le proprie radici nel cuore della Pigna.

Bando all’esterofilia, il progetto Cafiero & Co. trova nella canzone italiana l’ispirazione per raccontare le piccole ‘Rivoluzioni’ nate tra le mura di casa in quei mesi di chiusura forzata.

Il 14 febbraio l’uscita del singolo il cui titolo è un manifesto del centro storico sanremese: “La sinfonia delle donne al balcone”. Racconta delle donne della Pigna, delle loro voci che chiamano, dicono, cantano, ricordano per le strette strade del centro storico.

L’intervista

Già fissata anche l’uscita del disco “Rivoluzioni nascoste”: il 28 febbraio. Copertina a cura dell’artista sanremese Larry Camarda.

Il 19 febbraio l'appuntamento con il live, a La Cave.

L'album sarà disponibile su tutti i principali portali di streaming. Il video sarà pubblicato su Youtube.