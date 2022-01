Ventimiglia: cambio di destinazione d'uso e 3 milioni di incasso per il Comune, intervento dell'assessore Panetta

“Così non è - chiarisce l'assessore Panetta - non abbiamo concesso ancora nessun cambio di destinazione d'uso e i 3 milioni dovranno essere pagati quando gli aventi diritto lo chiederanno regolarmente e solo dopo aver pagato quanto dovuto. Ad oggi la richiesta è pervenuta solo da due soggetti su quattro, i due mancanti saranno ben monitorati per evitare furbizie e pesantemente sanzionati se intendono esercitare in violazioni delle leggi”.

Entra nel dettaglio l'assessore Panetta: “In zona Bevera esiste un fabbricato artigianale/industriale/produttivo, costruito sulla base della destinazione di PUC prevista nella zona. Detto fabbricato è costituito da cinque porzioni distinte, in proprietà (oggi) a due diverse società (Verrando 2002 e Dimar). Quest’ultima, che aveva da anni già aperto l’attività ad insegna 'catering' quale vendita all’ingrosso (consentita), nel 2016 aveva ottenuto dalla precedente amministrazione (e dopo ricorsi al TAR) il cambio di destinazione d’uso, nell’ambito di un procedimento per l’insediamento di una MSV commerciale/alimentare. I proprietari degli altri quattro fabbricati (ove era possibile solo attività artigianale/industriale/produttiva) al fine di poter sfruttare gli stessi con le potenzialità commerciali, nel 2018 hanno presentato presso lo sportello SUAP istanza di permesso di costruire in deroga ai sensi dell’art. 14 DPR 380/01, volto ad ottenere il cambio di destinazione d’uso: commerciale/non alimentare. Si tratta di quattro pratiche distinte e separate, sulle quali si deve previamente pronunciare il Consiglio Comunale, che si deve esprimere sulla sussistenza di un interesse pubblico alla deroga: quindi, la pratica che passa in Consiglio non è e non può essere la concessione di un cambio di destinazione d’uso, ma l’espressione della sussistenza di un interesse pubblico per ottenere una deroga al PUC, un’occasione ed una potenzialità per l’area, che se la proprietà vuol far valere, deve attivare con il relativo procedimento per il rilascio di permesso di costruire in deroga in deroga, con il versamento dei relativi contributi”.