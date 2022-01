Sanremo: dopo quattro anni di main sponsor Tim le linee Internet dei giornalisti al Festival tornano alla Sistel

Dopo quattro anni di Tim, la rete wi-fi della sala stampa al Festival di Sanremo torna ‘locale’ e sarà gestita dalla Sistel, azienda che da tanti anni si occupa di telefonia e di Internet veloce nella nostra provincia.

L’azienda guidata da Danilo Laura aveva fornito le linee nella sala stampa all’Ariston Roof per diversi anni, prima dell’avvento di Tim in qualità di main sponsor del Festival per quattro anni ma, poche ore fa l’organizzazione si è resa conto che manca un servizio di wi-fi all’interno della sala ‘Privè’ del Casinò, dove saranno ospitati i giornalisti accreditati alla manifestazione matuziana.

Il comune di Sanremo, venuto a conoscenza del problema, ha immediatamente chiesto alla Sistel che, in 23 ore dalla delibera di palazzo Bellevue, ha portato una linea di fibra ottica da un gigabit dentro il Casinò. Nel corso della notte, gli operai dell’azienda sanremese hanno tirato un cavo apposito che, da un armadio dove arriva la fibra con un importante flusso dati, da smistare poi all’interno della sala stampa.

Sono stati installati 6 ‘access point’ per la connessione wi-fi, che serviranno i giornalisti muniti di apposita password. All’interno della sala stampa lavoreranno circa 150 giornalisti contemporaneamente ma, la linea di Sistel potrà fornire 50 mega di velocità (si in upload che in download) ad ognuno arrivando però fino a 300 connessioni in contemporanea (con computer, tablet o smartphone), più alcune via cavo.

Un lavoro importante, quello svolto dalla Sistel che ha operato in pochissime ore, consentendo così di poter lavorare agli operatori della stampa con una linea Internet di alta qualità. La stessa azienda ha allestito tutte le linee dei fotografi che, invece, opereranno all’Ariston Roof, per poter trasferire le foto che arrivano loro direttamente dal teatro durante le serate e non solo.