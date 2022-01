72° Festival di Sanremo: un anno dopo i Måneskin tornano dove tutto è iniziato (Foto)

I Måneskin sono tornati. Sono stati 12 mesi da incorniciare per la band arrivata l'anno scorso al Festival in punta di piedi e che poi ha toccato ogni angolo del mondo.

La vittoria al Festival 2021 è stato un trampolino di lancio verso il successo all'Eurovision e la fama su scala planetaria. Centinaia di concerti in tutto il mondo e l'amore del popolo statunitense sono stati la definitiva consacrazione.

Oggi la band è tornata a Sanremo per le prove all'Ariston in vista della prima serata quando torneranno sul palco insieme ad Amadeus, vero artefice iniziale della loro cavalcata. Ricevere l'abbraccio del pubblico sanremese sarà la definitiva chiusura del cerchio.