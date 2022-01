Orientamenti Tour al via a Sanremo. Cavo: “In occasione del festival ecco la formazione per i giovani”

Prende il via domani sera a Sanremo la prima tappa di Orientamenti Tour 2022 Care. L'inaugurazione, alla presenza dell’assessore alla Formazione Ilaria Cavo e dell’assessore al Lavoro e al Turismo Gianni Berrino, è prevista per le 18 in occasione dell'apertura di ‘Casa Sanremo’. ‘Casa Sanremo’ da anni accompagna il Festival della Canzone con incontri ed eventi e si impegna anche per il sociale: qui si inserisce la collaborazione con Orientamenti, il progetto promosso da Regione Liguria per aiutare i giovani a scegliere in modo più consapevole il proprio percorso di studi e a orientarsi nel mondo del lavoro.



"Orientamenti 2022 Care vive tutto l'anno e lo fa anche con un Tour che parte da Sanremo in occasione del Festival della Canzone – dichiara l’assessore alla Formazione di Regione Liguria Ilaria Cavo -. Tra i protagonisti di questa prima tappa ci sarà l’attore genovese Enzo Paci che quest’anno ha partecipato alla fiction ‘Blanca’ proprio come Maria Chiara Giannetta che salirà invece sul palco dell’Ariston. Parlerà ai ragazzi della sua esperienza così come Alice Arcuri formatasi al Teatro Nazionale di Genova e recentemente impegnata nella serie tv ‘Doc 2’. Il maestro e violinista Uto Ughi spiegherà invece ai giovani l’importanza della musica per ‘educare’ alle emozioni e alle proprie scelte. Gli artisti si prenderanno cura delle loro competenze per spiegarle agli studenti così come lo slogan di questa edizione impone. Ma Orientamenti Tour a Sanremo si prenderà cura di tutto quel mondo di professioni che ruotano attorno alla musica. Lo faremo con sette eventi organizzati on line: c'è l'attenzione al mondo dei social, il tema del turismo generato da eventi come il Festival, racconteremo le professioni artigiane che sono parte integrante di una manifestazione così importante, dallo scenografo all’assistente di produzione, dal parrucchiere alla fiorista fino al film maker. Mostreremo anche tutta la tecnologia digitale che c'è dietro la musica oggi e che richiede figure professionali che si possono formare con gli ITS. Non mancheranno gli spazi dedicati agli insegnanti e ai genitori. Sono certa di una grande partecipazione da parte dei ragazzi e delle loro famiglie: i segnali ci sono tutti con oltre 150 classi iscritte agli incontri. Così in occasione del Festival di Sanremo si fa anche formazione".



"Partire da Sanremo significa parlare certo del Festival della Canzone, ma anche dell'enorme volano turistico che un evento del genere è in grado di generare – aggiunge l'assessore al lavoro e al turismo Gianni Berrino - e proprio per questo nella prima giornata di 'Orientamenti Tour' parleremo delle buone pratiche del turismo dal mondo delle aziende. È interessante e utile sapere cosa pensano i giovani delle professioni del settore turistico con la speranza che un giorno possano essere le loro".



'UNA VITA DA SOCIAL'

Si parte lunedì 31 gennaio con l'evento 'Una vita da Social' appuntamento consolidato di grande interesse informativo e formativo realizzato in collaborazione con la Polizia Postale. Grande attenzione è rivolta al mondo della musica nel panorama internet, alle tecniche per poter scaricare audio e video in modo legale, al contrasto alle truffe telematiche e soprattutto al corretto utilizzo dei social, sempre più presenti nella vita delle giovani generazioni. Il relatore per la Polizia Postale sarà Roberto Surlinelli Direttore Tecnico Capo della Polizia di Stato dirigente della Terza sezione 'Analisi' del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Liguria.

Orario: dalle 8.30 alle 10.45 per gli studenti della scuola secondaria di 2°grado e IeFP. Si replica il 1 e il 2 febbraio per gli studenti della scuola secondaria di I grado e il 3 febbraio per gli studenti della scuola primaria.



'L'IMPORTANZA DELLA QUALITA' DEL LAVORO NEL TURISMO'

Nella prima giornata di Orienta Tour c'è spazio anche per riflettere sulle professioni legate al turismo. L'assessore regionale al Turismo e al Lavoro Gianni Berrino promuove in diretta da Casa Sanremo dalle 13.15 alle 14.15 un incontro per presentare progetti e buone pratiche dal mondo delle aziende, un focus sulle professioni e i trend del settore.

Relatori: Roberto Olmo, Presidente Cna Turismo e Commercio della Provincia di Imperia, Paolo Madonia, Direttore Grand Hotel Des Anglais di Sanremo e docente Scuola Alberghiera, Christian Feliciotto, Direttore Albergo Nazionale di Sanremo, Aldo Werdin presidente Fondazione Istituto tecnico Superiore ITS turismo Liguria, Chiara Rosatelli Fondazione Istituto Tecnico Superiore ITS turismo Liguria.



‘TESTIMONIAL-LE PROFESSIONI DELLO SPETTACOLO’

Si parte il 31 gennaio dalle 9 alle 10 on line i gli studenti della scuola secondaria di primo grado potranno incontrare la costumista Mariangela Cerruti vincitrice del Premio Internazionale Ivo Chiesa per la sezione 'I Mestieri del teatro'.

Il 2 febbraio dalle 11 alle 12.30 gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e degli IeFp incontreranno Fabiola Di Blasi, assistente di produzione, e Guido Fiorato, scenografo.

Il 3 febbraio a partire dalle 11 gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e degli IeFp incontreranno, in collaborazione con Confartigianato, gli artigiani che lavorano nel mondo dello spettacolo: Paolo Gori, parrucchiere e docente, e Sabina Di Mattia, fiorista addetta alla realizzazione di bouquet per il Festival di Sanremo.

Il 4 febbraio a partire dalle 9 gli studenti della scuola secondaria di secondo grado e degli IeFp potranno ascoltare la testimonianza di Alfonso Cioce, presidente CNA Cinema e Audiovisivo Liguria.



‘MULTIMEDIALITA', TECNOLOGIE E SPETTACOLO’

Il 1 febbraio dalle 15.00 alle 17.00 gli studenti della scuola secondaria di secondo grado potranno confrontarsi con la professoressa Nadia Denurchis e il professor Sandro Ghini in un evento on line promosso dal Servizio Orientamento e Tutorato di Ateneo - Università di Genova.



‘UNICEF E POVERTA' EDUCATIVA’

Il 1 febbraio dalle 18 alle 19 incontro on line promosso da Unicef e dedicato a docenti ed educatori.



‘WEBINAR GENITORI CON LUISA RIBOLZI’

Il 1 febbraio alle 18 incontro dedicato ai genitori con il tema 'CARE-Prendersi cura' con uno spaccato sul tema della responsabilità genitoriale con la partecipazione della prof. Luisa Ribolzi, sociologa.



‘ISTITUTI TECNICI SUPERIORI-IT'S MY FUTURE’

A Orientamenti Tour Sanremo in scena anche gli ITS-Istituti Tecnici Superiori con un webinar dedicato. L'appuntamento è il 3 febbraio dalle 11 alle 12.30 con l'incontro on line 'Il futuro è digital' rivolto agli studenti della scuola secondaria di secondo grado e IeFP.

Relatori: Guido Torrielli Presidente Fondazione Its Italia, Euclide Della Vista Presidente ITS Apulia Digital Maker, Alessandro Rivella Direttore ITS Accademia Digitale Liguria, gli allievi e i diplomati degli ITS digitali.



‘ORIENTAMENTI TOUR SANREMO GRAN FINALE’

Orientamenti Tour Sanremo si chiude venerdì 4 febbraio alle 12.30, con la presenza del presidente della Regione Giovanni Toti e con le testimonianze in diretta da Casa Sanremo di alcuni dei protagonisti di Orientamenti 2022 Care: gli attori Alice Arcuri ed Enzo Paci e il maestro Uto Ughi.



Gli eventi sono tutti trasmessi in streaming. Per iscriversi e partecipare: https://www.orientamenti.regione.liguria.it/