Dal 1° febbraio, per entrare negli uffici pubblici di Sanremo, compresi quelli comunali, ogni utente dovrà esibire il green pass base o le relative certificazioni. Chi non ne sarà in possesso, non potrà avere accesso.

Con l'entrata in vigore del Decreto Legge numero 1 del 7 gennaio, infatti, dal 1° febbraio 2022 si introduce anche per gli utenti degli uffici pubblici l'obbligo di green pass base (ottenibile da tampone negativo in corso di validità, oltre che da vaccinazione e guarigione).