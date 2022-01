Bordighera: saranno rimossi e sostituiti i due pinus a rischio in via Cornice dei due Golfi

Secondo la relazione del Servizio di Manutenzione e Idrico, sarà necessario e urgente provvedere all'abbattimento di due pinus, collocati in fregio alla via Cornice dei due Golfi, in prossimità del civico 151 di via Arziglia.

I due alberi, accerta il Servizio Giardini comunale, dopo una verifica, sono un rischio concreto per l'area sottostante ad essi, luogo in cui si trova, a valle, una abitazione e a monte il sedime di via Cornice dei due Golfi.

La giunta considera l'effettiva impossibilità di evitare l'abbattimento delle due piante e intende dunque procedere in questo senso.

Il Servizio di Manutenzione e Idrico integrato provvederà nel rispetto delle norme, per il reimpianto di esemplari autoctoni o naturalizzati entro 90 giorni dal loro abbattimento.