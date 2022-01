Per il 72° Festival di Sanremo il red carpet si fa 'green': prato artificiale davanti all'Ariston (Foto)

Cambio di colore per il tradizionale red carpet che ogni anno accompagna i protagonisti del Festival all'interno del Teatro Ariston.

La produzione ha scelto di passare al verde e, nelle ultime ore, è stato installato un prato artificiale all'interno dell'area transennata di fronte al teatro. Un'ampia area 'green' pronta a essere protagonista per tutta la settimana.

Ma in molti si stanno chiedendo se si sia trattato di una scelta estetica di produzione o di un messaggio velato nell'anno in cui il 'green' è per forza di cose associato al pass. Quel pass che, molto probabilmente, sarà necessario per avvicinarsi alla zona dell'Ariston nei giorni clou.