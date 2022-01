Sanremo: il Sindaco conferma "E' il Festival della ripresa ma obbligo di mascherina ed eviteremo gli assembramenti"

"Sarà un festival della ripartenza. Quest'anno c'è il teatro pieno, non è come il 2020, ma sicuramente è un festival della ripresa".

In questo modo il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, è intervenuto ai microfoni dell’emittente radiofonica nazionale Rtl 102.5. “Riflettevo in questi giorni con Amadeus - ha continuato il primo cittadino - sul fatto che abbiamo fatto tre festival uno diverso dall'altro. Nel 2020 straordinario, rivoluzionario, con fiumi di gente. Lo scorso anno il teatro era vuoto, una città ferma. Quest'anno c'è una ripartenza con una attenzione sempre molto alta su quello che sta succedendo fuori e dentro i nostri ospedali”.

Il Sindaco ha evidenziato come all’ospedale sanremese, su 130 ricoveri nessuno ha già fatto la terza dose. Il primo cittadino ha confermato che saranno monitorati tutti gli assembramenti: “Le forze dell'ordine – ha detto Biancheri a Rtl - controlleranno insieme ai nostri volontari, così come ci sarà una grande attenzione per le entrate e le uscite del teatro per tenere il pubblico in ordine".

Il Sindaco ha evidenziato come non saranno promulgate ordinanze specifiche: “C'è l'obbligo della mascherina Ffp2 e saranno accentuati i controlli per evitare gli assembramenti all'esterno. Non ci sono misure straordinarie, ma raccomandiamo a tutti di vaccinarsi".