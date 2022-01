Cercarsi gestore per il Cimitero di Riva Ligure: appalto da 82mila euro, per i prossimi 5 anni

Il Comune di Riva Ligure ha attivato una manifestazione di interesse per valutare se ci siano soggetti interessati alla gestione del cimitero. L'appalto valutato dall'amministrazione prevede un affidamento a partire dal 1° aprile e per i prossimi 5 anni, per un valore di 82mila euro (iva esclusa), oltre 2.500 euro per oneri covid.



L'indagine di mercato si rivolge a cooperative sociali che abbiano già esperienza nel settore. Infatti tra le indicazioni per partecipare è richiesta una pregressa gestione di cimiteri, collezionata negli ultimi 3 anni, per un importo di 40mila euro. Ci sarà tempo fino al 4 febbraio alle 13 per presentare la propria manifestazione, via PEC a comune.rivaligure@legalmail.it.



La procedura di affidamento verrà formalizzata poi in seconda battuta. Infatti, in caso entro la scadenza pervengano più di 5 manifestazioni, sarà l'amministrazione comunale a poter decidere come procedere, richiedendo un'offerta a tutti i partecipanti oppure individuando eventualmente i nominativi tramite sorteggio pubblico.