Sanremo: il Comune concede uno studio gratuito alla Rai per i prossimi due anni

La Rai avrà ancora lo studio gratuito all’interno del complesso Bellevue.

Di recente l’amministrazione ha prolungato la concessione fino al 31 dicembre 2023, accordo che poggia le basi sulla nuova convenzione tra Comune e Tv di Stato siglata a inizio dicembre.



Lo studio Rai troverà spazio all’interno del villino Vicari e, come si legge sul documento, servirà per la “trasmissione e/o la registrazione televisiva e per ogni necessità di trasmissione giornalistica su Sanremo e sull’intero Ponente ligure”.



Nell’accordo, valido dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2023, è previsto anche un posto auto gratuito.