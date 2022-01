Sanremo: iniziato il secondo lotto di scavi archeologici in via Nino Bixio, ultimo ostacolo verso il bando per il maxi progetto di porto vecchio

Gli scavi in via Nino Bixio

Ultimo step prima del bando per il maxi progetto che rivoluzionerà porto vecchio. Nelle ultime ore sono ripresi i lavori all’interno dello scavo archeologico di via Nino Bixio voluto dalla Sovrintendenza per valutare l’eventuale presenza di reperti. L’ok dai beni culturali sarà fondamentale per lo scavo del tunnel che porterà il traffico a passare sotto terra da corso Mombello allo Zampillo.

Nei mesi scorsi lo stop ai lavori per via del ritrovamento di alcuni resti, poi la richiesta di proseguire con altre verifiche in direzione Ponente. La fine e il nulla osta successivo al secondo lotto rappresenterà il definitivo via libera al bando che l’amministrazione attende da mesi.

Gli uffici di palazzo Bellevue non hanno mai smesso di lavorare al progetto del waterfront per arrivare preparati al momento del bando e accorciare il più possibile i tempi in vista del via al cantiere che cambierà il volto della città.