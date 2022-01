Sanremo: Palasport e Green Park, amministrazione in visita sui cantieri che cambieranno il volto a Pian di Poma (Foto e Video)

A Pian di Poma è il giorno della grande sfilata per tutti gli attori che, negli ultimi anni, hanno messo in piedi i due progetti destinati a cambiare il volto di un'area abbandonata da troppi anni.

Il sindaco Alberto Biancheri ha guidato questa mattina la delegazione dell'amministrazione e dei tecnici comunali che ha fatto visita al cantiere del Palasport e all'area che vedrà sorgere il Green Park. Investimenti provati da milioni di euro per due progetti nati con la formula tanto amata dall'amministrazione Biancheri: il project financing.

Da qualche giorno il cantiere del Palasport ha iniziato i lavori e, nel giro di due anni, dovrebbe prendere vita la struttura che le società sportive attendono da decenni. Promessa da quasi ogni amministrazione matuziana, il Palazzetto dello Sport potrà ospitare centinaia di ragazzi oltre a diventare il centro dell'attività sportiva cittadina con non poche possibilità di sviluppo e investimento.

Un totale di quasi 6 mila metri quadrati per ospitare piscine, campi (con ampi spalti) e spazi per basket e pallavolo oltre a pallamano, calcio a 5 e arti marziali. L'importo è di circa 14 milioni di euro interessi compresi con manutenzione a carico dell'impresa costruttrice.

Diverso (e forse meno atteso) il progetto del Green Park. Con un investimento privato da circa 4 milioni di euro sarà realizzata un'ampia area verde affacciata sul mare, capace di ospitare una novantina di camper oltre a una lunga serie i strutture che riqualificheranno il fronte mare riconsegnandolo alla città e ai turisti.

Due progetti che daranno una seconda vita a Pian di Poma, pronto a diventare vero centro sportivo della città senza dimenticare la spiccata vocazione turistica e naturalistica.