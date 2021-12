Sanremo: la famiglia Catto presenta il progetto Green Park “Insieme al Palasport completa la riqualificazione dell’area”

Il Green Park di Pian di Poma è pronto a diventare realtà. Nei giorni scorsi il Comune ha consegnato il cantiere alla società ‘O.I.T. Srl’ della famiglia Catto che sul progetto ha investito circa 4 milioni di euro senza costi per il Comune che, al contrario, incasserà il canone di 14 mila euro all’anno.



Il Green Park ospiterà 90 piazzole per i camper in una struttura di alto livello per un mercato turistico sempre in grande crescita, specie nei Paesi del Nord Europa. E poi il parco urbano a mare, le nuove aree verdi, la nuova scogliera, senza dimenticare i livelli occupazionali e le opportunità di sviluppo e promozione turistica. Il tutto nel contesto del nuovo Palazzetto dello Sport per dare un nuovo volto a una zona di Pian di Poma da troppo tempo abbandonato sia sul mare che sul piazzale.



“Finalmente siamo riusciti a completare questo iter sofferto con molte riunioni e alla fine siamo arrivati alla definizione del progetto come lo voleva il Comune - ha dichiarato Daniele Catto nella presentazione del Green Park alla seconda commissione consiliare - finalmente i residenti e i clienti del Villaggio dei Fiori avranno la possibilità di godere il mare in questa zona che fino ad adesso era abbandonata. È un biglietto da visita per una città turistica come Sanremo, il turismo è il nostro pane”.



“L’intervento si è sviluppato a cavallo tra il vecchio e il nuovo piano regolatore che confermano la necessità di un progetto unitario per il distretto di trasformazione di Pian di Poma per la riqualificazione di un’area vicina al centro ma che aveva le caratteristiche di una periferia urbana - ha aggiunto Franco Orsi, avvocato della famiglia Catto - oltre all’area di sosta ci sarà anche un parco urbano e la pista ciclabile avrà un punto di arrivo. L’intervento di O.I.T. completa insieme al Palazzetto dello Sport la riqualificazione complessiva dell’area”.



Alla presentazione davanti alla seconda commissione ha preso parte anche l’ing. Danilo Burastero, RUP del project financing, che, dopo l’esposizione del progetto, ha commentato: “Sarà una delle aree camper più belle in Liguria e in Italia”.

I lavori del Green Park partono insieme a quelli del Palazzetto dello Sport per una vera e propria rivoluzione a Pian di Poma, area che da decenni attendeva investimenti e che, nel giro di 24 mesi, avrà un volto nuovo.

Nella riunione di oggi la famiglia Catto ha anche dichiarato imminente l'intervento per la realizzazione di un centro benessere nell'ex Tiro a Volo. Forse già entro la fine dell'anno ci saranno i primi incontri tecnici con il Comune.