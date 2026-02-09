Riparte il nuovo quadrimestre della Scuola Teologica San Secondo: lezioni, iscrizioni aperte e trasferta a Torino

Prende il via il nuovo quadrimestre della Scuola Teologica diocesana San Secondo, una realtà nata dieci anni fa con l’obiettivo di approfondire – o iniziare – la conoscenza della teologia, delle Sacre Scritture e della filosofia. L’anno accademico è ormai a metà percorso, ma le iscrizioni sono ancora aperte per chi desidera avvicinarsi alle materie teologiche in un ambiente familiare e accogliente. Le lezioni riprenderanno martedì 4 marzo presso le aule di Villa San Giovanna d’Arco a Sanremo, con la possibilità di seguire anche in modalità online.

Tra le novità di quest’anno torna anche la “Teologia in itinere”, con un’interessante trasferta guidata a Torino, nei luoghi di San Giovanni Bosco, alla scoperta di Valdocco. L’appuntamento è fissato per il 14 marzo e la guida d’eccezione sarà don Simone Indiati, direttore della casa salesiana Don Bosco di Vallecrosia, docente del seminario sulla spiritualità salesiana tenuto nel primo quadrimestre. «La Scuola dal suo primo giorno di vita – spiega la direttrice Anna Rosaria Gioeni – ha offerto non solo contenuti, ma anche un ambiente accogliente e sereno. Ogni anno gli alunni sono carichi e motivati». Il successo della Scuola è legato anche a un approccio innovativo verso discipline spesso considerate difficili. «Il nostro obiettivo – prosegue Gioeni – è quello di divulgare con semplicità la teologia, una scienza molte volte ritenuta complessa e per pochi. La Scuola è aperta a tutti, senza limiti d’età o titolo di studio».

Tra i banchi di Villa San Giovanna d’Arco si incontrano persone di età, professioni e formazioni diverse, favorendo dialogo e confronto. Il programma del nuovo quadrimestre propone numerose materie: teologia morale, latino, filosofia, il ruolo di Gesù nella letteratura mondiale, storia della Chiesa medievale, introduzione alle Sacre Scritture, un seminario sul rapporto tra scienza e fede e molto altro. «I nostri corsi – conclude Gioeni – con un linguaggio semplice e accessibile, trattano le grandi questioni della fede cristiana, ampliando lo studio della filosofia, della Bibbia e della storia delle religioni, offrendo una visione a 360 gradi».

Una vera “teologia feriale”, capace di parlare di Dio in modo semplice ma mai banale. La Scuola Teologica San Secondo rappresenta oggi un fiore all’occhiello della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, grazie a docenti che mettono le proprie competenze al servizio della comunità. Info e iscrizioni: 347 1323501.