Sanremo: il Palasport nasce sotto l’occhio delle telecamere, in un video time-lapse l’intera costruzione della struttura di Pian di Poma

Da qualche settimana sono iniziati i lavori per la costruzione del Palasport di Pian di Poma, la futura casa delle società sportive della zona. Una struttura sulla quale il Comune e l’amministrazione Biancheri puntano tanto, un progetto che la città attendeva da decenni e che, ora, è realtà.



Saranno due le telecamere che punteranno il loro occhio elettronico sul cantiere da due angolazioni diverse per poi fornire un video time-lapse dalla posa della prima pietra alla consegna delle chiavi. Palazzo Bellevue vuole immortalare il momento storico e, per questo, nei giorni scorsi ha affidato l'incarico per la ripresa integrale dell'intera durata dei lavori.



Il Comune ha affidato l’incarico alla società ‘ Aquarium’ di Arma di Taggia per un importo di 2.440 euro.