San Bartolomeo al Mare: da domani via i vecchi cassonetti, entra a regime il nuovo sistema di raccolta differenziata

È ormai entrato a regime definitivo il nuovo sistema di raccolta differenziata a San Bartolomeo al Mare. Tra oggi e domani verranno tolti i vecchi cassonetti di prossimità nelle zone sopra il tracciato dell'ex ferrovia e verrà quindi meno questo servizio parallelo che è servito nella fase iniziale del nuovo sistema.



"Dopo la zona a mare, a regime sin dal primo giorno, tocca da oggi anche alla zona a monte, sia con i cassonetti per i condomini che con il porta a porta nelle frazioni e nelle borgate. Per gli utenti che utilizzano il porta a porta, sono stati individuati punti di conferimento per i mastelli per le zone laddove i mezzi non riescono ad arrivare. Altrimenti, la raccolta avviene davanti alla singola abitazione. - spiegano dal Comune - Si invitano gli utenti a mettere il proprio nome con un pennarello sul mastello, in alternativa l'indicazione della via e del numero civico. Si raccomanda l'utilizzo dei sacchetti codificati ricevuti con il kit".



"Per le utenze non domestiche è stato predisposto un calendario apposito, che prevede frequenze e ritiri differenti. Le utenze non domestiche momentaneamente chiuse verranno attivate quando apriranno. Il conferimento va fatto a partire dalle ore 21 della sera precedente quella indicata nel calendario per il ritiro, fino alle ore 6 del giorno stesso. - ricordano - Tutto ciò che viene esposto dopo le ore 6 potrebbe non essere ritirato. Gli utenti sono invitati a seguire le istruzioni per il conferimento che sono state fornite al momento del ritiro".



"Gli utenti che ancora non hanno provveduto a ritirare il proprio kit devono recarsi con urgenza nell'ufficio EGEA di Diano Marina (Via Milano 57, dalle ore 14:00 alle 16:30, dal lunedì al sabato). Numero verde per appuntamento 800 546 354.La video registrazione dell'incontro informativo per le utenze domestiche avvenuto in live streaming è disponibile online (LINK). Tutte le informazioni sul nuovo sistema di raccolta differenziata sono disponibili sul sito del Comune di San Bartolomeo al Mare a questo LINK. Il numero verde EGEA cui far riferimento per ogni informazione è 800 546 354" - concludono dal Comune.