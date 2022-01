Imperia: nel weekend sul palco de Lo Spazio Vuoto due monologhi da “Talking Heads” di Alan Bennet

Sabato alle 21.15 e domenica alle 17 a Lo Spazio Vuoto di Imperia andranno in scena due monologhi tratti da “Talking Heads” di Alan Bennet: “Un letto fra le lenticchie” e “La sua grande occasione”.

A salire sul palco, all'interno della rassegna “T: come Teatro”, saranno Livia Carli e Federica Siri. Lo spettacolo è una produzione de Lo Spazio Vuoto.

“Un letto fra le lenticchie” ha come protagonista Susan, moglie alcolista di un vicario alle prese con un mondo di provincia perbenista e bigotto, giudicante e severo, che la lascia sola e incompresa, nonostante la sua capacità di osservazione e la sua ironia l'aiutino ad affrontare il quotidiano. In quanto moglie di vicario della chiesa anglicana i suoi obblighi si esauriscono nel preparare marmellate, preparare addobbi floreali per l'altare del marito e prima di tutto credere o fingere di credere in dio. Sarà l'incontro con un droghiere asiatico a fare ritrovare a Susan la via della “redenzione” e il ritorno alla vita.

Ne “La sua grande occasione” Lesley è un'aspirante attrice che, dopo una serie di ruoli marginali in vari programmi televisivi, viene finalmente ingaggiata per recitare in un film destinato al mercato tedesco. E' la sua grande occasione! O almeno...lei crede sia così...