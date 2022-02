Sanremo: pensione e tasse, code lunghissime agli uffici postali con le lamentele degli utenti (Foto)

Monta la protesta degli utenti che, ogni giorno devono usufruire degli uffici postali dell’intera provincia di Imperia che, sia per le normative anti Covid che per l’afflusso superiore all’inizio di ogni mese, sono costretti a lunghissime code all’esterno, soffrendo il freddo pungente che, in particolare negli ultimi giorni sta colpendo la nostra zona.

Purtroppo gli uffici postali sono tutti presi d’assalto e, anche la ricerca di un luogo meno affollato nelle ultime giornate è diventata una vera e propria utopia. Uno dei problemi più grossi è l’arrivo a uffici ancora chiusi: molti utenti, infatti, si presentano molto presto al mattino e diventa difficile riuscire a creare una vera e propria ‘coda’, visto che il bigliettino per regolarla è all’interno.

E’ anche quando gli uffici aprono diventa difficile farlo, con le liti che sono all’ordine del giorno tra gli utenti. Secondo i ben informati le code che si sono create in questi giorni sono relative al classico ritiro delle pensioni a inizio mese ma anche al pagamento delle tasse, in particolare la Tari arrivata nelle case dei residenti ponentini negli ultimi giorni.

Come fare per risolvere il problema delle code? Difficile a dirsi, visto che negli ultimi tempi non sono mancate pure le lamentele per lo scarso rispetto delle normative Covid in alcuni uffici postali dove, proprio per evitare il freddo molti utenti stazionavano all’interno. Le lamentele che sono arrivate anche alla nostra redazione sono moltissime e, nelle foto di Tonino Bonomo la situazione è quella di tutti i giorni.