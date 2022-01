Ospedaletti: Comune, attivata procedura di mobilità per due posti di lavoro

Il Comune di Ospedaletti ha avviato la procedura di mobilità art. 30 D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. per la copertura di n. 1 posto di "Istruttore Amministrativo Cat. C" presso il servizio finanziario / tributi e n. 1 posto di "Agente di Polizia Locale Cat. C". Il termine per la presentazione delle domande è fissato per le ore 10:00 del 31 gennaio 2022.

Possono presentare domanda di trasferimento i dipendenti di pubbliche amministrazioni titolari di rapporto di lavoro a tempo pieno (36 ore settimanali), indeterminato, inquadrati nella categoria C. Sarà costituita una commissione d’esame per la valutazione delle candidature. Potranno essere assegnati fino a un massimo di 30 punti.



"La domanda di partecipazione potrà essere consegnata a mano in Comune oppure a mezzo pec, all’indirizzo comune@pec.comune.ospedaletti.im.it. I colloqui per la valutazione dei candidati si terranno giovedì 3 febbraio, alle 15, presso la sede comunale. Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere all’ufficio personale del Comune telefonando ai numeri 0184 68 22 343 o 0184 68 22 324" - ricordano dal Comune.