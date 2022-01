Morto David Sassoli: cordoglio del segretario PD, Quesada "Giorno triste, dobbiamo portare avanti le sue battaglie"

"A nome mio e di tutta la federazione di Imperia del Partito Democratico voglio esprimere le più sentite condoglianze a tutti quelli che gli volevano bene".

Interviene così Cristian Quesada, segretario provinciale del Partito Democratico, per ricordare David Sassoli, il presidente del Parlamento Europeo morto nella notte a 65 anni. Era ricoverato dal 26 dicembre ad Aviano, il decesso è sopraggiunto in seguito a una grave complicanza dovuta ad una disfunzione del sistema immunitario.



"La sua scomparsa di lascia un grande vuoto non solo nella nostra comunità, ma in tutta la politica italiana ed europea. - aggiunge Quesada - Con lui se ne va un servitore delle istituzioni, un politico capace e rispettato da tutti, anche dai suoi avversari e un fiero europeista, che ha lottato per un’Europa più giusta, democratica e solidale, attenta ai bisogni dei più deboli. Oggi è un giorno triste, da oggi abbiamo noi il compito di continuare le battaglie in cui credeva David Sassoli, per lui".