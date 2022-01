Confcommercio Sanremo guarda al futuro dopo due anni di difficoltà, Di Baldassare: “Un'estate importante non basta per salvare le aziende”

“Gli ultimi due anni ci hanno messi in dura crisi, abbiamo vissuto un'estate importante e si è visto il sorriso tornare sul viso degli imprenditori che faticano tutti i giorni per tenere aperte le attività - commenta ai nostri microfoni Andrea Di Baldassare - ma quello che sta succedendo ci fa tornare in una situazione drammatica, non bastano due o tre mesi a salvare un'azienda dopo due anni con pochi aiuti”.

“La speranza è quella di poter tornare a lavorare in tranquillità e si spera che sia l'ultimo inverno di pandemia - aggiunge il responsabile cittadino di Confcommercio - abbiamo bisogno di vivere e lavorare senza dimenticare che le economie che abbiamo fatto in questi anni ci sono servite per pagare affitti e stipendi, ma non abbiamo potuto investire. Speriamo di poter uscire da questa situazione”.