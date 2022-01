Campagna vaccinale in provincia: 0,50% in più in una settimana, prime 'seconde dosi' ai giovanissimi

Seppur a rilento va avanti anche nella nostra provincia la campagna vaccinale. In attesa di capire cosa cambierà con le nuove normative, soprattutto per l’obbligatorietà ‘over 50’ e le disposizioni sul ‘Super Green Pass’, al momento non c’è stata quella impennata che forse tutti si attendevano.

Alcuni parlano di qualche lungaggine sulle prenotazioni ma, fondamentalmente chi ha voluto vaccinarsi con la terza, ma anche con la prima dose, ha trovato posto tra gli hub e le farmacie. Rispetto alla settimana scorsa l’aumento globale dei vaccinati sale dello 0,50% (dal 72,22 al 72,72%) mentre per quelli ‘over 12’ dello 0,44% (dal 76,11 al 76,55%).

Questa settimana troviamo nel report i primi vaccinati con due dosi nella fascia compresa tra 5 e 11 anni, per un totale di 57 piccoli sottoposti a entrambe le iniezioni. Il totale, invece, con una sola dose è di 564 (+21,29% rispetto a 7 giorni fa). Nella fascia dei più giovani, lo ricordiamo, sono 11.043 i residenti in provincia e, quindi, ne rimangono ben 10.482 da vaccinare.

Tra i tre distretti a comandare sempre quello di Imperia, che vede salire i vaccinati over 12 al 77,82%, ovvero lo 0,41 in più della settimana scorsa, davanti a Sanremo che è al 77,02% (+0,27%) e Ventimiglia, molto più staccata al 74,19% (+0,48%).

Analizzando la ‘classifica’ comune per comune, comanda sempre Terzorio, sia negli over 12 che tra i giovanissimi. Rispettivamente con il 79,25% e l’84,34%, in lieve rialzo rispetto alla settimana scorsa. Nella fascia Over 12 troviamo al secondo posto Cipressa con l’83,66% e al terzo Triora con l’83,39%. Tra le città più grandi della provincia troviamo: Taggia con il 79,68%, Imperia 79,22%, Sanremo 76,56% e Ventimiglia al 72,51%.

Nella graduatoria dei giovanissimi (5-11 anni) dietro Terzorio troviamo nuovamente Cipressa (79,13%) mentre al terzo Mendatica con il 79,05%. In fondo a entrambe le classifiche troviamo Apricale, con il 57,92% per gli over 12 e con il 54,46% tra i giovanissimi. In entrambe al penultimo posto Ranzo.

Questa la situazione dei singoli comuni dalla quarta posizione in poi: San Lorenzo al Mare 81,45%, Mendatica 81,25%, Chiusanico 81,00%, Castellaro 80,59%, Isolabona 80,52%, Aurigo 80,38%, Castelvittorio 80,08%, Taggia 79,68%, Pontedassio 79,47%, Badalucco 79,41%, Imperia 79,22% Montegrosso Pian Latte 79,09%, Vallecrosia 78,94%, Armo 78,72%, Santo Stefano al Mare 78,18%, Riva Ligure 78,17%, Diano San Pietro 77,64%, Pietrabruna 77,43%, Villa Faraldi 77,11%, Costarainera 76,93%, Sanremo 76,56%, Civezza 76,50%, Montalto Carpasio 76,48%, Ospedaletti 76,47%, San Biagio della Cima 76,39%, Pigna 76,32%, Dolcedo 76,24%, Pieve di Teco 76,16%, Camporosso 75,96%, Vasia 75,90%, Bajardo 75,89%, Airole 75,54%, Pompeiana 75,03%, Diano Marina 74,97%, San Bartolomeo al Mare 74,90%, Bordighera 74,90%, Chiusavecchia 74,78%, Diano Castello 74,78%, Borgomaro 74,65%, Prelà 74,38%, Soldano 74,32%, Dolceacqua 74,08%, Cervo 74,00%, Vessalico 73,89%, Lucinasco 73,39%, Rezzo 73,21%, Molini di Triora 73,03%, Diano Arentino 72,92%, Cesio 72,84%, Ventimiglia 72,51%, Aquila D'Arroscia 71,94%, Borghetto D'Arroscia 71,83%, Vallebona 71,83%, Ceriana 71,72%, Pornassio 71,30%, Caravonica 71,18%, Perinaldo 70,53%, Seborga 69,96%, Rocchetta Nervina 67,49%, Olivetta San Michele 65,45%, Cosio D'Arroscia 63,84%, Ranzo 61,98%, Apricale 57,92%.