La Città di Confine punta sul mondo del fumetto e si lancia verso l'organizzazione di “Fumettando a Ventimiglia”

“Novità assoluta per Ventimiglia che prova a ripartire con un nuovo evento che dovrà coinvolgere tutta la città”.

Lo annunciano il sindaco Gaetano Scullino e l'assessore al turismo Simone Bertolucci: “L'appalto ha per oggetto l'affidamento, da parte del Comune di Ventimiglia, della creazione, organizzazione e gestione della prima edizione ad aprile 2022, del Festival “Fumettando a Ventimiglia” per promuovere e per rinnovare l’immagine di Ventimiglia a livello regionale, nazionale ed internazionale, verso un pubblico giovane e meno giovane, interessato alle più attuali forme espressive”.

“Il Festival - continua l'assessore Bertolucci - è nato all'interno del tavolo del turismo, e dovrà avere come obiettivo la valorizzazione del patrimonio culturale, storico ed ambientale della Città di Ventimiglia attraverso il linguaggio della 'nona arte', prevedendo il coinvolgimento delle Associazioni del territorio e della cittadinanza, con particolare riguardo alle scuole di ogni ordine e grado, con eventi specifici diretti in parte ai conoscitori in parte a chi, per la prima volta, si accosta al mondo del fumetto”.

Aggiunge il sindaco Scullino: “È il primo Festival che nasce a Ventimiglia, si snoderà sull’intero territorio cittadino, attraverso l’individuazione delle migliori location per ogni singolo evento. È fondamentale la ricerca e l’attivazione di collaborazioni con altri soggetti, pubblici e privati, e associazioni, anche di categoria, per poter creare iniziative ed eventi OFF atti a massimizzare l’indotto (culturale, turistico e commerciale) e la ricaduta sul territorio; in particolare con il Principato di Monaco e la vicina Francia per creare sinergie e proporre Ventimiglia come ponte ideale tra Lucca e Angoulême, riconosciute come le città del fumetto. È inoltre imprescindibile assicurare collaborazioni con le principali scuole di Fumetto e d’Arte italiane ed internazionali. Il servizio dovrà essere svolto nel periodo 23 aprile 2022 al 1 maggio 2022”.