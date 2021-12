Sanremo: a Bussana collassa la strada, per i tamponi si passerà da Arma e ci si interroga sui tempi di ripristino (Foto)

Alle prime luci del giorno scatteranno i primi rilievi ma, visti i movimenti di questa notte, quello di via al Mare a Bussana sarà un problema che attanaglierà la zona (e le casse del Comune) per molto tempo.

La questione riguarda l’erosione del mare anche se la sentenza definitiva potrà essere data soltanto oggi. L’acqua ha scavato sotto la strada e ieri l’asfalto ha iniziato a cedere (QUI). I residenti e gli esercenti della zona avevano da tempo segnalato la situazione e ieri sera la sede stradale è collassata, costringendo la Municipale a chiudere l’accesso in direzione Levante.

Fortunatamente siamo in inverno e i tempi per il ripristino pensando all’estate ci sono, ma i lavori dovranno iniziare al più presto mentre i problemi si rifletteranno sull’utilizzo del parcheggio di Amaie Energia, dove vengono fatti i tamponi per il Covid. Da subito, ieri sera, la Municipale ha pensato alla nuova viabilità da attuare, transitando da Arma di Taggia.

In pratica gli automobilisti dovranno arrivare fino alla Chiesa di Arma e girare indietro per imboccare la strada per Bussana a mare. Il ritorno a casa sarà nuovamente da Arma di Taggia e ci si augura che non si creino lunghe code. Quanto tempo ci vorrà per la sistemazione della voragine di Bussana? Difficile a dirsi al momento, perché serve prima un sopralluogo.

Per le casse del Comune l’ennesima ‘mazzata’, in un periodo in cui sono praticamente vuote e nel quale molti lavori in città vengono rinviati. Da tempo, infatti, si parla del problema di bilancio per Palazzo Bellevue che, nei mesi scorsi aveva deciso di vendere ‘Casa Serena’ proprio per ovviare a molti interventi da eseguire. Ieri sera la nuova stoccata della natura.