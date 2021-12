Sanremo: dopo il crollo di ieri sera la strada di Bussana Mare resterà chiusa per due mesi (Foto)

Serviranno circa due mesi di lavoro per ripristinare la strada di Bussana Mare collassata ieri sera. Il primo sopralluogo di questa mattina ha permesso ai tecnici di individuare le cause del crollo: non è stata l’erosione del mare, ma una infiltrazione presente da tempo.

Il Comune si è attivato subito per i lavori in somma urgenza che partiranno il prima possibile. E la tempistica non lascia molto spazio all’ottimismo, per un lavoro a regola d’arte serviranno due mesi.

Il crollo della strada non sarà un problema solo per i residenti e per le attività della zona, ma anche per il centro tamponi ‘drive’ allestito all’interno del parcheggio di Area24. Ora si potrà passare solo da Arma di Taggia ed eventuali code si snoderanno nella direzione del centro abitato. Questa mattina, però, nella zona del centro tamponi tutto pare tranquillo.

Ci saranno problemi anche per i locali della zona. I fornitori, infatti, dovranno passare dalla strada di Arma di Taggia con qualche difficoltà nella zona del semaforo in zona Costa Balenae.