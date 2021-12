Ventimiglia: domani in Consiglio comunale si discute il bilancio previsionale per il prossimo triennio

Domani primo di due consigli comunali a Ventimiglia con il bilancio previsionale triennale 2022-2024. Lo ha confermato il Sindaco, Gaetano Scullino, che ha trattenuto la delega del bilancio.

“Come ogni anno – ha detto il primo cittadino - con uno sforzo notevole degli uffici, portiamo in approvazione il bilancio previsionale triennale, naturalmente con la massima attenzione sul nuovo anno 2022. E' un bilancio prudenziale che chiude in pareggio intorno a 40 milioni di competenza. Servizi sociali, ambiente e interventi manutentivi e di opere pubbliche sono le finalità principali. Nel 2022 abbiamo nuovamente previsto una somma significativa per le manifestazioni, sport, cultura e marketing territoriale sperando che il Covid-19 ci consenta di sviluppare le nostre iniziative. Tutti i miei assessori sono impegnati per continuare l'opera di rilancio della città e li ringrazio”.

Sulle opere pubbliche il 2022 sarà l'anno decisivo per completare i 1.100 nuovi parcheggi sulle aree ferroviarie, realizzare la nuova passerella e la riqualificazione di via G. Rossi e Via Trossarelli, ma anche completare i lavori dei marciapiedi e delle isole pedonali in centro, tra cui dovrà partire la nuova pedonalizzazione di via XX Settembre e via Hanbury, nel suo secondo tratto.

Il 2022 sarà anche l'anno delle ciclabili, proseguendo quella a sbalzo lungo mare e realizzando quella a monte, passando a lato del teatro romano creando un anello ciclopedonale invidiabile. Sarà realizzato anche il nuovo centro anziani e area polivalente per la terza età in via Veneto, vicino alla ex Gil. Il 2022 e 2023 saranno però gli anni per gli investimenti nelle frazioni con i lavori che partiranno subito (nella tabella).

La vera novità del piano economico gestionale, che sarà approvato entro il 10 gennaio 2022 sarà. come promesso e voluto dalla maggioranza, una capitolo di spesa dedicato solo alle frazioni: "Avrà interventi manutentivi importanti - termina Scullino - nuovi punti luce e manutenzioni stradali. Stiamo poi lavorando per migliorare la sicurezza dei pedoni di via San Secondo, insieme al presidente del Comitato di quartiere, pensando di più anche alla frazione Latte e migliorando (dove possibile )la soluzione parcheggi, sempre sentendo il comitato di quartiere. Questi sono solo alcuni spunti di un bilancio importante".