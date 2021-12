Risultato delle elezioni provinciali, la soddisfazione di Fratelli d’Italia

“Grande soddisfazione per l’esito delle elezioni provinciali”. A dirlo il Portavoce Provinciale di Fratelli d’Italia Fabrizio Cravero che spiega: “Fratelli d’Italia ha scommesso su un giovane Sindaco dell’entroterra, a rimarcare che ciò che è importante è il legame con il territorio e la passione per la Politica.

Grazie a Manuela Sasso Fratelli d’Italia torna in Consiglio Provinciale: siamo certi che Manuela saprà fare un grande lavoro con la sensibilità e la serietà che la contraddistingue, così come già ampiamente dimostrato nel proprio mandato di Sindaco di Molini di Triora.

Il ringraziamento si estende a tutti i dirigenti, eletti, iscritti e simpatizzanti del nostro partito che si sono spesi, come non mai, in una tornata elettorale di secondo grado cercando ogni singolo voto tra tutti i consiglieri comunali della Provincia: lo sforzo di ognuno è stato premiato dal risultato, ottimo quinto assoluto, che rimarca la centralità di Fratelli d’Italia nel centrodestra”.