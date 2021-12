Nasce la Confederazione provinciale degli amministratori di condominio di Imperia

«Grande partecipazione ed entusiasmo per la costituzione, anche ad Imperia, della nuova Confederazione provinciale degli amministratori di condominio – interviene Ino Bonello, presidente provinciale Confesercenti, al battesimo dell'associazione -. Conf.Ai.Co. Imperia, organizzazione sindacale nazionale aderente a Confesercenti a difesa dei diritti degli amministratori di immobili e di condomini, conta già più di 50 soci: questa forte richiesta di associarsi in così poco tempo rappresenta già l’emblema che l’associazionismo, il dialogo e il lavoro di squadra sono necessari in questo momento storico particolare»



Il neoeletto presidente è l’avvocato Giuseppe Acquarone, scelto all’unanimità dall’assemblea, che verrà coadiuvato nella sua attività dal vicepresidente ing. Gian Luigi Petrini e dal direttivo nominato nella seduta. I componenti della giunta provinciale sono sia professionisti annoverati tra i maggiori specialisti in circolazione, con provata esperienza e preparazione, che amministratori di condominio che operano su tutto il territorio provinciale.



«Ringrazio la Confesercenti e tutti i soci per la fiducia che mi è stata dimostrata nell'eleggermi - dichiara il neoletto presidente Acquarone -. Ritengo che gli obiettivi del programma che l'associazione si è prefissa siano di grande stimolo e importanza, e assicuro perciò il mio massimo impegno per la loro realizzazione».



«In un momento storico in cui gli amministratori di condominio sono portati ad affrontare grandi responsabilità - riprende il presidente provinciale di Confesercenti, Bonello - è giunto il momento di aiutarli in modo concreto e professionale e Confesercenti c'è, con tutta la struttura e il peso di un sindacato di categoria nazionale». .



In Italia sono più di trecentomila gli amministratori attivi, per oltre un milione di condomini gestiti, un dato che evidenzia le dimensioni di un servizio che coinvolge ed interessa la stragrande maggioranza degli italiani che vive in un condominio. In questo contesto nazionale, la neonata Confaico Confesercenti Imperia si pone alcuni obiettivi fondanti:

promuovere e sostenere l’attività sindacale dei soggetti rappresentati;

presentarsi come punto di riferimento per i rapporti tra la categoria e le istituzioni pubbliche;

offrire strumenti, di carattere sindacale e formativo, per affrontare le grandi responsabilità a cui sono sottoposti oggi gli amministratori di condominio;

elaborare linee guida supportati da grandi tecnici professionisti nei diversi settori che, quotidianamente, prestano i loro servizi ai condomini;

organizzare incontri formativi, convegni multidisciplinari, occasioni di dialogo e aggiornamento dedicati agli amministratori di condominio aumentando la loro formazione nella consapevolezza.

La sede operativa provinciale è in via Bonfante 29, ad Imperia. I riferimenti per ogni evenienza e per iscriversi all’associazione sono: j.lagorio@catliguria.it 0183 720040 oppure 335 5994976.