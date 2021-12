Taggia: sabato la preghiera “Magnificat: Concerto di Natale itinerante”

La confraternita del Gonfalone e la confraternita della Santissima Trinità di Taggia organizzano per sabato una iniziativa tra musica e preghiera dedicata al Natale intitolata “Magnificat: Concerto di Natale itinerante”.

L’evento è nato con il duplice intento di fondere musica e preghiera e soprattutto di far ascoltare insieme i due preziosi organi a canne recentemente restaurati delle due Confraternite di Taggia.

La serata si svolgerà in due momenti: alle 21 ospiti della Confraternita della Santissima Trinità si intervalleranno le strofe del testo del Magnificat con le pagine musicali dedicate a questo testo da grandi compositori del passato intonate dallo splendido organo Mentasti dell’oratorio.

Alle ore 21.30 circa il pubblico verrà trasferito nell’altro vicino oratorio confraternale di San Sebastiano e Fabiano dove insieme alla lettura di altri testi sacri come Rorate Cœli e del Cónditor alme síderum verranno eseguite musiche natalizie sul prezioso organo Lingiardi dell’oratorio.

Il concerto è affidato al maestro Giorgio Revelli, profondo conoscitore dei due strumenti, che proporrà musiche natalizie di raro ascolto scelte tra le opere di M. Corrette, D. Buxtheude, Telemann, L. Lefébure-Wely e P. Mansfield.

Giorgio Revelli, organista, clavicembalista dal 2016 è il direttore del coro della Concattedrale di San Maurizio di Imperia. Musicista ospite di prestigiosi festival internazionali in Europa, in Canada, negli Usa e in America del sud, ha da sempre promosso e sostenuto eventi per la tutela e la promozione del territorio locale, così come in questo caso per la promozione dei due preziosi organi degli oratori di Taggia.

Le confraternite vi invitano a partecipare a questa occasione unica che si avvale del patrocinio del Comune di Taggia per unire la preghiera e l’arte all’insegna di un volontariato, quello confraternale, di centenaria storia, sempre nel rispetto delle normative anti-covid 19.

L’ingresso è gratuito