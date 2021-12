Sanremo: Liceo Cassini in Dad fino a gennaio, il Preside "Numerosi contagi che arrivano da fuori scuola" (Video)

Il Covid sta creando non pochi problemi anche alle scuole della nostra provincia e oggi, a margine della presentazione del nuovo Liceo ‘Musicale’ al Cassini di Sanremo, il preside Claudio Valleggi ha evidenziato le difficoltà con cui si deve convivere:

“Abbiamo dovuto mettere gli studenti in didattica a distanza, non per contagi all’interno della scuola ma fuori e sono numerosi. La scommessa è sicuramente quella del vaccino. I ragazzi torneranno ormai a scuola a gennaio e ci auguriamo in presenza”.