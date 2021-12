Scuole chiuse o aperte? C'è chi sostiene che sia inutile chiuderle e consentire ai giovani di andare al Luna Park

Chiedere le scuole o lasciarle aperte?. In questo periodo di Covid chi ha ragione? Fermo restando che molti comuni hanno deciso di tenere aperte le scuole e altri di chiuderle, difficile capire chi sta dalla parte giusta.

I Sindaci di Imperia (e neo presidente della Provincia) e Sanremo hanno deciso di chiuderle. Scajola ha motivato così la decisione: “Abbiamo riflettuto in questi giorni sull'opportunità del provvedimento. È una decisione che, per l'alto numero di studenti presenti nelle scuole di Imperia, ha un impatto sicuramente molto elevato. Comprendo il disagio di tante famiglie che dovranno far fronte alla chiusura anticipata, ma la salute viene prima di tutto. Ci auguriamo che questo provvedimento possa servire a rallentare l'incremento esponenziale dei contagi a cui abbiamo assistito in queste settimane”.

Gli istituti scolastici del capoluogo, quindi, secondo l’ordinanza di Scajola saranno chiusi da domani in ogni ordine e grado (statali e paritarie), fino al 9 gennaio. Chiusi anche i servizi prima infanzia pubblici e privati. Spesso la chiusura o meno delle scuole ha creato qualche ‘mal di pancia’ tra i genitori, preoccupati anche su come poter accudire i bambini, tenuto conto del proprio lavoro.

Questa mattina il Sindaco di Sanremo, Alberto Biancheri, ne aveva parlato nel corso di una riunione di Giunta e, dopo i colloqui con Asl e Provveditore agli studi, aveva deciso di lasciarle aperte secondo il calendario già previsto. Effettivamente una decisione che può essere condivisibile, soprattutto tenendo conto di quanto accaduto lo scorso anno quando, in occasione della chiusura delle scuole, i ragazzi (terminate le lezioni in Dad) creavano continui assembramenti nelle zone di maggior ‘incontro’ della città. Nel primo pomeriggio, però, il cambio di rotta e la decisione di chiudere da domani.

In molti hanno più volte sostenuto che, alla chiusura delle scuole dovrebbe corrispondere quella di altre zone. Chiudere i plessi e lasciare ad andare i giovani al Luna Park nelle vie del centro o fare sport è una decisione che collide sicuramente e i Sindaci che hanno deciso lasciarli aperti hanno confermato che risiede proprio in questo.

Al momento, lo ricordiamo, le scuole rimangono aperte anche nell'estremo ponente della nostra regione e nel golfo dianese.