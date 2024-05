Castelvittorio: 82enne cardiopatico si perde in montagna, trovato dal cane Sunny, dai VVF e dalla Protezione Civile

Brillante operazione dei Vigili del Fuoco della nostra provincia, coadiuvati dai colleghi arrivati da Genova e dal Piemonte e dagli uomini della Protezione Civile dell'Unione dei Comuni, per la ricerca di un uomo di 82 anni, cardiopatico, che non riusciva più a trovare la strada del ritorno, al termine di una escursione in bicicletta, ieri nella zona di Castelvittorio.

L’uomo, residente a Mentone anche se di origini italiane, verso le 16.30 aveva avvertito i familiari del problema e, questi hanno immediatamente dato l’allarme. I Vigili del Fuoco si sono messi alla sua ricerca ed hanno spiegato all’uomo, via telefono, come attivare il rilevamento Gps sul cellulare. Ma l’82enne non è riuscito nell’intento. L’ultimo contatto è arrivato alle 18.30 e, dopo aver fatto base a Castelvittorio, sono scattate le ricerche.

L’uomo è stato trovato alle 3.30 grazie ai membri dell'associazione Ancass di Pompeiana con il cane Sunny. L'82enne era un po’ infreddolito e con qualche escoriazione ma, tutto sommato in buone condizioni di salute. E’ stato riportato in strada, dove ha potuto riabbracciare i parenti e tornare a casa.