Furgone fa crollare un terrazzo a Ventimiglia, incidente in Aurelia Bis a Sanremo e un incendio ad Imperia

Dura notte di lavoro per i Vigili del Fuoco della nostra provincia. Moltissimi gli interventi che hanno visto gli uomini del distaccamento di Ventimiglia intervenire verso l’una e trenta in frazione Calvo dove, in via Tempesta, un furgone ha letteralmente divelto un terrazzino finito sull’asfalto.

Fortunatamente non si sono registrati feriti ma, i pompieri hanno dovuto lavorare per diverse ore, per mettere in sicurezza l’area. Verso le 3, invece, i Vigili del Fuoco di Sanremo hanno lavorato all’uscita dell’Aurelia Bis per un incidente che ha visto un’auto colpire il guard-rail. Anche in questo caso, per fortuna, non si sono registrati feriti gravi.

Infine i pompieri del distaccamento di Imperia hanno spento un incendio che ha interessato la tettoia della legnaia di una casa, intorno alle 4, in via Cantalupo alle spalle della frazione di Caramagna. All'improvviso sono divampate le fiamme, sul posto sono intervenuti così i vigili del fuoco del comando di Imperia che hanno domato il rogo.