Traffico in tilt a Bordighera a causa di un incidente stradale, che sembra aver coinvolto un furgoncino e un autobus della Riviera Trasporti, verificatosi, nel pomeriggio odierno, a Madonna della Ruota.

Sul posto sono intervenuti la Croce Rossa di Ospedaletti, i carabinieri e la polizia locale.

Per consentire i soccorsi la viabilità è stata modificata a senso unico alternato. Si sono creati così rallentamenti e code in entrambi i sensi di marcia mandando in tilt il traffico.